В России лишили статуса адвоката Марка Фейгина, специализирующегося на делах украинцев

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Марк Фейгин сейчас защищает украинского журналиста Романа Сущенко

Марк Фейгин сейчас защищает украинского журналиста Романа Сущенко

Больше не адвокат был признан Марк Фейгин по решению Совет палаты адвокатов Москвы.

Об этом он сообщил в Твиттер.

Причиной столь жесткого решения официально было названо употребление нецензурной лексики в социальных сетях. Фактически, речь идет о трех постах.

"Я конечно же обжалую его в суде, но не надеюсь, что там будет принято справедливое решение", - сказал он в комментарии Интерфакс.

Марк Фейгин в последние годы вел дела украинских политзаключенных, в том числе Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко и других.

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В августе минувшего года Фейгина уже пытались лишить адвокатского статуса. Однако тогда адвокатское сообщество не согласовало решение против Фейгина.

 

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