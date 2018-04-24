В России лишили статуса адвоката Марка Фейгина, специализирующегося на делах украинцев

Больше не адвокат был признан Марк Фейгин по решению Совет палаты адвокатов Москвы.

Об этом он сообщил в Твиттер.

Причиной столь жесткого решения официально было названо употребление нецензурной лексики в социальных сетях. Фактически, речь идет о трех постах.

"Я конечно же обжалую его в суде, но не надеюсь, что там будет принято справедливое решение", - сказал он в комментарии Интерфакс.

Марк Фейгин в последние годы вел дела украинских политзаключенных, в том числе Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко и других.

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В августе минувшего года Фейгина уже пытались лишить адвокатского статуса. Однако тогда адвокатское сообщество не согласовало решение против Фейгина.