Фейгин рассказал подробности лишения его адвокатского статуса в России

Фейгин рассказал, как принимали решение о лишении его адвокатского статуса

Российский адвокат Марк Фейгин, которого 24 апреля на совете Адвокатской палаты Москвы лишили адвокатского статуса, рассказал подробности того, как принималось это решение.

В комментарии Укринформу он сказал, что при принятии этого решения было грубо нарушены правила самой Адвокатской палаты.

Он подтвердил, что статуса адвоката его лишили за "нарушение этики и правил поведения в интернете".

Однако, по словам Фейгина, согласно статье 18 кодекса профессиональной этики, нельзя выносить подобное наказание после более 6 месяцев с момента обнаружения предмета жалобы. Три твита были опубликованы 19 июля 2017, жалоба с ним была подана 25 июля. Таким образом, прошло уже не 6, а 9 месяцев.

Он уверен, что это решение принималось в администрации президента и в Кремле.

"Поскольку я писал обращения Путину, и Роман Цимбалюк (украинский журналист, работающий в Москве - ред.) звонил по этому поводу Пескову. Не говоря уже о том, что представление на меня подавал Минюст РФ. Интересно также, что накануне заседания массово распространялись слухи, будто меня точно не лишат статуса, просто потому что не за что. То есть все проводилось, как спецоперация, с тем, чтобы застать меня врасплох", - объясняет Фейгин.

Он также добавил, что на совете Адвокатской палаты Москвы его защищал только один человек - Генри Резник.

"Другие прогнулись перед Кремлем и приняли это позорное решение", - сказал Фейгин.

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Ранее сообщалось, что Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России - соответствующее решение 24 апреля принял Совет палаты адвокатов Москвы. Причиной такого жесткого решения официально было названо употребление нецензурных высказываний в социальных сетях. Фактически, речь идет о трех постах.

Марк Фейгин в последние годы вел дела украинских политзаключенных, в том числе Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко и других.

В августе прошлого года Фейгина уже пытались лишить адвокатского статуса. Однако тогда адвокатское сообщество не согласовала решение против Фейгина.