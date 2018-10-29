Суд отклонил иск Ассанжа к правительству Эквадора

На слушаниях в понедельник, 29 октября, суд Эквадора отклонил иск защиты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к правительству Эквадора из-за нарушения его основных прав.

Об этом сообщает El Comercio.

Ассанж требовал отмены правил пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, где он проживает с 2012 года, в частности, он добивался отмены ограничений на визиты к нему, доступ в интернет и его перемещение по территории дипмиссии.

Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор сообщил, что суд признал, что Эквадор не нарушил права Ассанжа как беженца в посольстве в Лондоне.

Адвокат Ассанжа не исключил, что для отмены правил пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне будет подан иск в Межамериканский суд по правам человека.

Напомним, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал иск против правительства Эквадора за "нарушение основных прав человека", обвинив в изоляции от внешнего мира.

В марте Ассанжу отключили интернет за нарушение соглашения, которое запрещало писать в WikiLeaks сообщения, имеющие отношение к вмешательству в дела иностранных государств. После чего Ассанж покинул пост главного редактора портала WikiLeaks.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.