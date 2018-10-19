Джулиан Ассанж подал в суд на правительство Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который последние шесть лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, подал иск против правительства Эквадора за "нарушение основных прав человека".

Как передает CNN, Ассанж обвиняет Эквадор в изоляции от внешнего мира.

В заявлении WikiLeaks уточняется, что посольство Эквадора "пригрозило лишить его защиты и отрезало его от внешнего мира".

В частности, посольство отказало журналистам и правозащитным организациям во встрече с Ассанжем, а также установило глушители сигнала, чтобы предотвратить телефонные звонки и доступ в интернет.

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Напомним, что в марте Ассанжу отключили интернет за нарушение соглашения, которое запрещало писать в WikiLeaks сообщения, имеющие отношение к вмешательству в дела иностранных государств. После чего Ассанж покинул пост главного редактора портала WikiLeaks, но останется в качестве издателя.

Джулиану Ассанжу был предоставлен статус беженца в Эквадоре.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.