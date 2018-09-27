Ассанж покинул должность главного редактора WikiLeaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул пост главного редактора портала, но останется в качестве издателя.

Об этом сообщается на странице WikiLeaks в Twitter.

ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL — WikiLeaks (@wikileaks) 26 сентября 2018 г.

Причиной ухода Ассанжа стало то, что уже в течение полугода у него практически отсуствует внешняя связь на территории посольства Эквадора в Лондоне, где он находится с 2012 года.

В марте Ассанжу отключили интернет за нарушение соглашения, которое запрещало писать в WikiLeaks сообщения, имеющие отношение к вмешательству в дела иностранных государств.

Новым главредом WikiLeaks стал давний соратник Ассанжа Кристинн Храфнсон - исландский журналист, который сотрудничает с порталом с 2010 года.

Храфнсон осудил ограничения связи, наложенные на Ассанжа, и пообещал продолжить "важную работу, основанную на идеалах WikiLeaks".

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.