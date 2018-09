Ассанж покинул должность главного редактора WikiLeaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул пост главного редактора портала, но останется в качестве издателя.

Об этом сообщается на странице WikiLeaks в Twitter.

ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL