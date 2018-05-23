Суд Москвы арестовал пресс-секретаря Навального за посты в Twitter

В среду, 23 мая, Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, ее признали виновной в "повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий".

Поводом для этого послужили два поста в Twitter Ярмыш, в которых она призывала россиян к участию в акции Он нам не царь, приуроченной к инаугурации главы Кремля Владимира Путина.

При этом ее защита отмечает, что пресс-секретарь Навального не могла нарушить запрет на призывы на несогласованные митинги и шествия, поскольку сам процесс согласования с властями на момент публикации постов еще не начался.

Выступила свидетелем на суде у Киры Ярмыш @Kira_Yarmysh , которую судят за твит, который она написала ещё до того, как стало известно, что мэрия хочет запретить акцию. Как заявитель митинга 5 мая, я получила уведомление только 10 мая. Абсурдное дело даже с т.з. формального закона — Соболь Любовь (@SobolLubov) 23 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что на антипутинском митинге Он нам не царь в Москве задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.