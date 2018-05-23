Суд Москвы арестовал пресс-секретаря Навального за посты в Twitter

В среду, 23 мая, Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.
Как сообщает Русская служба Би-би-си, ее признали виновной в "повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий".
Поводом для этого послужили два поста в Twitter Ярмыш, в которых она призывала россиян к участию в акции Он нам не царь, приуроченной к инаугурации главы Кремля Владимира Путина.
При этом ее защита отмечает, что пресс-секретарь Навального не могла нарушить запрет на призывы на несогласованные митинги и шествия, поскольку сам процесс согласования с властями на момент публикации постов еще не начался.
Выступила свидетелем на суде у Киры Ярмыш @Kira_Yarmysh , которую судят за твит, который она написала ещё до того, как стало известно, что мэрия хочет запретить акцию. Как заявитель митинга 5 мая, я получила уведомление только 10 мая. Абсурдное дело даже с т.з. формального закона— Соболь Любовь (@SobolLubov) 23 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что на антипутинском митинге Он нам не царь в Москве задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Комментарии
Правила комментирования