Суд Москвы арестовал пресс-секретаря Навального за посты в Twitter

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Ярмыш признали виновной в
Фото: Кира Ярмыш/Twitter

Ярмыш признали виновной в "повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий"

В среду, 23 мая, Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, ее признали виновной в "повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий".

Поводом для этого послужили два поста в Twitter Ярмыш, в которых она призывала россиян к участию в акции Он нам не царь, приуроченной к инаугурации главы Кремля Владимира Путина.

При этом ее защита отмечает, что пресс-секретарь Навального не могла нарушить запрет на призывы на несогласованные митинги и шествия, поскольку сам процесс согласования с властями на момент публикации постов еще не начался.

Ранее сообщалось, что на антипутинском митинге Он нам не царь в Москве задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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