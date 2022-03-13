В иракском Эрбиле возле консульства США слышны взрывы, СМИ пишут о ракетных ударах с территории Ирана

13 марта, 02:27
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Нанесены ракетные удары с территории Ирана (Фото:Reuters)

Нанесены ракетные удары с территории Ирана (Фото:Reuters)

Автор: Елена Басараб

Возле консульства США в Ираке в городе Эрбиль раздаются взрывы, СМИ пишут о ракетных ударах с территории Ирана.


Об этом сообщает Al Arabia.

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что упало несколько ракет, но неясно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе.

Журналист Kurdistan24 сообщил, что обстрелами повреждены офисы и студия телекомпании в Эрбили.

Раздалось пять взрывов, сейчас ожидается обращение Джо Байдена к американцам.

https://twitter.com/BarzanSadiq/status/1502775090374758407

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Теги:   США Ирак Ракетные удары

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