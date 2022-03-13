В иракском Эрбиле возле консульства США слышны взрывы, СМИ пишут о ракетных ударах с территории Ирана 13 марта, 02:27 Цей матеріал також доступний українською Нанесены ракетные удары с территории Ирана (Фото:Reuters)

Возле консульства США в Ираке в городе Эрбиль раздаются взрывы, СМИ пишут о ракетных ударах с территории Ирана.



Об этом сообщает Al Arabia.

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что упало несколько ракет, но неясно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе.



Журналист Kurdistan24 сообщил, что обстрелами повреждены офисы и студия телекомпании в Эрбили.



Раздалось пять взрывов, сейчас ожидается обращение Джо Байдена к американцам.



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