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Суд в США заблокировал выделение денег на стену Трампа

Сегодня, 02:02
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REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Трамп намерен обжаловать решение суда по стене

Федеральный суд американского штата Калифорния заблокировал выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой.

Об этом сообщает Voice of America.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить решение суда.

«Мы немедленно подаем апелляцию, и мы думаем, что выиграем апелляцию. Не было никаких причин, по которым это должно было случиться», — сказал Трамп.

Ранее власти 20 американских штатов подали судебный иск против Администрации президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.

Теги:   Мексика США Дональд Трамп Стена

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