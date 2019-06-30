Суд в США заблокировал выделение денег на стену Трампа Сегодня, 02:02 15 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jose Luis Gonzalez Трамп намерен обжаловать решение суда по стене REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Федеральный суд американского штата Калифорния заблокировал выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой.

Об этом сообщает Voice of America.



В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить решение суда.

«Мы немедленно подаем апелляцию, и мы думаем, что выиграем апелляцию. Не было никаких причин, по которым это должно было случиться», — сказал Трамп.

Ранее власти 20 американских штатов подали судебный иск против Администрации президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.