Палата представителей США утвердила законопроект о финансировании правительства Сегодня, 05:08 74 Цей матеріал також доступний українською EPA Теперь документ будет направлен главе Белого дома EPA

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о финансировании федерального правительства до сентября текущего года, чтобы избежать новой приостановки его работы.

Перед этим документ утвердил Сенат США.

Как сообщает Bloomberg, бюджет предусматривает выделение $1,37 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, хотя президент Дональд Трамп настаивал на $5,7 млрд.

Теперь документ будет направлен главе Белого дома.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет законопроект о финансировании и "примет другие исполнительные меры, включая чрезвычайное положение в стране".

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.