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Палата представителей США утвердила законопроект о финансировании правительства

Сегодня, 05:08
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EPA

Теперь документ будет направлен главе Белого дома

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о финансировании федерального правительства до сентября текущего года, чтобы избежать новой приостановки его работы. 

Перед этим документ утвердил Сенат США.

Как сообщает Bloomberg, бюджет предусматривает выделение $1,37 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, хотя президент Дональд Трамп настаивал на $5,7 млрд.

Теперь документ будет направлен главе Белого дома. 

Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет законопроект о финансировании и "примет другие исполнительные меры, включая чрезвычайное положение в стране".

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Теги:   Финансирование Правительственный "шатдаун" в США Дональд Трамп Конгресс США

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