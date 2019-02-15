Палата представителей США утвердила законопроект о финансировании правительства
Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о финансировании федерального правительства до сентября текущего года, чтобы избежать новой приостановки его работы.
Перед этим документ утвердил Сенат США.
Как сообщает Bloomberg, бюджет предусматривает выделение $1,37 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, хотя президент Дональд Трамп настаивал на $5,7 млрд.
Теперь документ будет направлен главе Белого дома.
Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет законопроект о финансировании и "примет другие исполнительные меры, включая чрезвычайное положение в стране".
Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.
Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.