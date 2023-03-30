США ввели санкции против гражданина Словакии, координировавшего поставки оружия в РФ из КНДР

30 марта, 23:55
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Флаг Словакии (Фото:Ajale / pixabay)

Флаг Словакии (Фото:Ajale / pixabay)

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявил о введении санкций против гражданина Словакии, координировавшего поставки оружия и сопутствующей техники в Россию из Северной Кореи.

Об этом сообщает Минфин США.

Под санкции попал гражданин Словакии Ашот Мкртычев за его попытки прямо или косвенно импортировать, экспортировать и реэкспортировать в Северную Корею и из нее вооружение и связанные с ними материалы.

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По данным OFAC, с конца 2022 года по начало 2023 года Мкртычев взаимодействовал с официальными лицами КНДР, чтобы получить более двух десятков видов оружия и боеприпасов для РФ в обмен на коммерческий самолет, сырье, а также другую продукцию для Пхеньяна.

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«Мкртычев и представители КНДР и российские чиновники подробно обсудили взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, в том числе финансовые платежи и бартерные соглашения. Он подтвердил готовность России получать военную технику с КНДР на переговорах с российскими чиновниками», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минфина США, Мкртычев сотрудничал с неназванным российским чиновником в поисках коммерческих самолетов, пригодных для поставки в Северную Корею определенных товаров.

«Схемы типа соглашения по продаже оружия, которые пытался наладить этот человек, свидетельствуют о том, что Путин обращается к поставщикам последней надежды, таким как Иран и КНДР», — заявила министерка финансов США Джанет Йеллен.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Словакия КНДР

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