КНДР отрицает наличие оружейных сделок с Россией на фоне сообщений о поставках боеприпасов поездами 8 ноября, 10:43 Спутниковые снимки зафиксировали поезда из КНДР в Россию, которые могут перевозить боеприпасы для войны против Украины (Фото:Planet Labs PBC/Handout via Reuters)

Северная Корея отрицает наличие оружейных сделок с Россией на фоне сообщений СМИ и спутниковых снимков с поездами, которые могут перевозить боеприпасы для войны войск РФ против Украины.

Об этом сообщил представитель министерства обороны КНДР государственным северокорейским СМИ, пишет Reuters.

Он назвал данные о поставках боеприпасов поездами слухами и заявил, что Пхеньян «никогда не имел оружейных сделок» с Россией и «не планирует делать это в будущем».

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В КНДР также обвинили США в попытках «очернить имидж КНДР на международной арене», имея ввиду подготовку Вашингтоном санкций против Пхеньяна.

2 ноября телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран, как Иран и Северная Корея. В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы: США готовят санкции и обещают рассмотреть способы помешать Северной Корее.

Позже появились спутниковые снимки, на которых видно, что поезд из Северной Кореи пересек границу с Россией через день после того, как в Госдепе США подтвердили, что Пхеньян тайно передает РФ боеприпасы.

По данным аналитического центра, движение поезда было зафиксировано на единственном сухопутном участке сообщения между Северной Кореей и Россией в пятницу днем, 4 ноября. Этот маршрут, а также свои границы КНДР закрыла в феврале 2020-го из-за пандемии. О возобновлении железнодорожного сообщения Пхеньян и Москва договорились в сентябре 2022 года.

