США впервые нанесли удар по «судну наркоторговцев» в Тихом океане

Американские военные уничтожили два «судна наркоторговцев» в Тихом океане (Фото: Скриншот из видео)

Американские военные ликвидировали пятерых подозреваемых наркоторговцев во время двух ударов по судам в восточной части Тихого океана. Об этом 22 октября сообщил министр обороны США Пит Гегсет, пишет Reuters .

Он отметил, что это расширение использования вооруженных сил в борьбе с наркотрафиком, инициированное администрацией президента США Дональда Трампа.

По словам Гегсета, во вторник американские военные атаковали одно судно в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли двое мужчин. Это была первая известная военная операция США в этом регионе с тех пор, когда Трамп объявил о новой антинаркотической кампании.

До этого его администрация провела по меньшей мере семь подобных операций в Карибском бассейне, которые вызвали напряжение в отношениях США с Венесуэлой и Колумбией.

Несколькими часами позже Гегсет заявил, что в тот же день американские силы нанесли удар по еще одному судну, уничтожив трех человек.

«По данным нашей разведки, это судно было причастно к незаконной перевозке наркотиков, двигалось по известному маршруту наркоторговли и перевозило запрещенные вещества», — заявил Гегсет после последнего удара, не предоставив больше доказательств, пишет Reuters.

Он также опубликовал в соцсети X видео продолжительностью около 30 секунд, на котором видно, как судно движется по воде, а затем взрывается.

По данным агентства, удары в Карибском море уже унесли жизни по меньшей мере 32 человек. Однако администрация Трампа не раскрывает подробностей — в частности, сколько именно наркотиков было на пораженных судах или какие доказательства свидетельствовали об их причастности к контрабанде.

Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что его администрация имела законное право на проведение ударов и что каждая такая операция «спасает американские жизни».

Он также подтвердил намерение расширить их, нанеся удары по наземным объектам на территории Венесуэлы.

«Мы, пожалуй, вернемся к Конгрессу и объясним, что именно делаем, когда начнем операции на суше», — сказал Трамп, — «Нам не обязательно это делать, но, думаю, я хотел бы».

Юристы ставят под сомнение законность таких действий, отмечая, что операции против наркоторговцев в море обычно проводит Береговая охрана США, а не армия.

Удары по Тихому океану происходят на фоне роста американского военного присутствия в Карибском регионе, где уже размещены эсминцы с управляемыми ракетами, истребители F-35, атомная подводная лодка и около 6,5 тысяч военнослужащих.

В августе Береговая охрана начала операцию Operation Viper, направленную на перехват наркотиков в Тихом океане. По состоянию на 15 октября она сообщила об изъятии более 45 тысяч килограммов (100 тысяч фунтов) кокаина.

Остается неизвестным, почему на этот раз администрация решила нанести ракетный удар вместо того, чтобы перехватить судно.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что двое подозреваемых наркоторговцев выжили после американского удара в Карибском море. Их спасли, доставили на военный корабль США, а затем депортировали в Колумбию и Эквадор.

6 сентября CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление президента страны Николаса Мадуро.

29 августа Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.

8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков США (DEA), изъято 30 тонн кокаина, связанного с режимом Мадуро, из которых 7 тонн непосредственно связано с самим диктатором. Эти поставки являются основным источником прибыли для картелей, действующих в Венесуэле и Мексике.

