«Возмутительное поведение». Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой из-за фейкового ролика с Рейганом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой. Об этом 23 октября он написал в Truth Social .

Причиной этого, по его словам, стал поддельный рекламный ролик, в котором использовали фрагмент выступления бывшего президента США Рональда Рейгана без разрешения Фонда Рейгана.

Как пояснил Трамп в Truth Social, реклама, которую, по его утверждению, профинансировали власти канадской провинции Онтарио, содержала монтаж из выступления Рейгана 1987 года, где тот говорил о свободной торговле и импортных пошлинах. По данным американского президента, она стоила 75 000 долларов.

Фонд Рейгана подтвердил, что видео является фейковым, отметил Трамп.

Президент добавил, что этот ролик создали с целью повлиять на решение Верховного суда США и других судов.

«Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. Исходя из их возмутительного поведения, все торговые переговоры с Канадой прекращаются», — подчеркнул он.

Рональд Рейган занимал пост президента США с 1981 по 1989 год, а умер в 2004 году.

Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на канадские товары с 25% до 35%, что начало действовать с 1 августа. В Белом доме объяснили это решение отсутствием надлежащего сотрудничества Канады в борьбе с незаконным оборотом фентанила и других наркотиков.

Новые пошлины не касаются товаров, которые подпадают под соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.