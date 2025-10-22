Контракт аннулирован. Канада отменила план по передаче Украине отремонтированной бронетехники — министр обороны
Канада обещала предоставить Украине отремонтированную военную технику (Фото: U.S. Army photo by Sgt. Ian Schell)
Канада разорвала контракт с компанией, которая должна была выполнить заказ для Украины по ремонту военной техники. Об этом заявил министр обороны Дэвид Макгинти, сообщает CBC.
Около двух лет назад Министерство обороны Канады передало 25 списанных бронетранспортеров компании Armatec Survivability в городе Дорчестер для ремонта.
Проект должны были реализовать в рамках поддержки Украины — Оттава искала способы передать оружие и технику, чтобы помочь Вооруженным силам в борьбе с РФ.
Канадская коммерческая корпорация, выступающая посредником в военных контрактах, должна была согласовать детали сделки стоимостью до 250 миллионов долларов. Проект упоминался в квартальном отчете федерального агентства, но этим летом его внезапно остановили без объяснений.
«Сейчас принято решение об аннулировании контракта с этой компанией. Я не могу больше обсуждать суть дела. Посмотрим, как это будет развиваться с точки зрения взаимоотношений с департаментом и подрядчиком», — заявил канадский министр.
Планировалось, что Канада передаст Украине как новые, так и восстановленные бронетранспортеры. Однако в итоге Украина получила лишь часть новой техники.
Компания Armatec ранее создала демонстрационный образец бронемашины для этого проекта — он был оснащен улучшенной пушкой и дистанционно управляемой оружейной системой, которая повышает безопасность экипажа.
Консервативный критик в сфере обороны Джеймс Безан заявил, что правительство отказывается от сделки в то время, когда Украина остро нуждается в бронированных машинах для замены потерь на поле боя.
В ответ Макгинти отметил, что Канада поставляла Украине новые бронированные боевые машины, и продолжает это делать.
9 сентября министр обороны Канады заявил, что страна до конца года передаст Украине все обещанные бронетранспортеры ACSV. Как сообщил Макгинти, восемь бронированных боевых машин были доставлены в Польшу и уже направляются в Украину.
25 августа министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что Канада выделит 500 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что в сентябре 2025 года Украина получит от Канады дроны, снаряды и бронетехнику на сумму более 1 миллиарда долларов.