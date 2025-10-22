Канада разорвала контракт с компанией, которая должна была выполнить заказ для Украины по ремонту военной техники. Об этом заявил министр обороны Дэвид Макгинти, сообщает CBC .

Около двух лет назад Министерство обороны Канады передало 25 списанных бронетранспортеров компании Armatec Survivability в городе Дорчестер для ремонта.

Проект должны были реализовать в рамках поддержки Украины — Оттава искала способы передать оружие и технику, чтобы помочь Вооруженным силам в борьбе с РФ.

Канадская коммерческая корпорация, выступающая посредником в военных контрактах, должна была согласовать детали сделки стоимостью до 250 миллионов долларов. Проект упоминался в квартальном отчете федерального агентства, но этим летом его внезапно остановили без объяснений.

«Сейчас принято решение об аннулировании контракта с этой компанией. Я не могу больше обсуждать суть дела. Посмотрим, как это будет развиваться с точки зрения взаимоотношений с департаментом и подрядчиком», — заявил канадский министр.

Планировалось, что Канада передаст Украине как новые, так и восстановленные бронетранспортеры. Однако в итоге Украина получила лишь часть новой техники.

Компания Armatec ранее создала демонстрационный образец бронемашины для этого проекта — он был оснащен улучшенной пушкой и дистанционно управляемой оружейной системой, которая повышает безопасность экипажа.

Консервативный критик в сфере обороны Джеймс Безан заявил, что правительство отказывается от сделки в то время, когда Украина остро нуждается в бронированных машинах для замены потерь на поле боя.

В ответ Макгинти отметил, что Канада поставляла Украине новые бронированные боевые машины, и продолжает это делать.

9 сентября министр обороны Канады заявил, что страна до конца года передаст Украине все обещанные бронетранспортеры ACSV. Как сообщил Макгинти, восемь бронированных боевых машин были доставлены в Польшу и уже направляются в Украину.

25 августа министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что Канада выделит 500 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что в сентябре 2025 года Украина получит от Канады дроны, снаряды и бронетехнику на сумму более 1 миллиарда долларов.