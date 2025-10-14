Трамп назвал премьера Канады «президентом» и оговорился насчет Пашиняна

Трамп в очередной раз попал в курьез (Фото: Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп во время «саммита мира» в Шарм-эль-Шейхе дважды допустил курьезные оговорки: назвал премьер-министра Канады Марка Карни «президентом» и премьера Армении Никола Пашиняна — «соотечественником» президента Азербайджана Алиева.

Об этом сообщает Daily Beast.



После подписания деклараций Трамп поблагодарил всех присутствующих лидеров, однако, не найдя в списке премьер-министра Канады Марка Карни, на мгновение растерялся. Когда же вспомнил его, американский президент оговорился, назвав Карни «президентом Канады».

Премьер отреагировал с юмором и, подойдя к Трампу, пошутил: «Спасибо, что повысили меня до президента». Трамп ответил в том же тоне: «По крайней мере я не назвал вас губернатором».

Это была не единственная ошибка американского лидера во время саммита. Впоследствии он назвал премьера Армении Никола Пашиняна «земляком» президента Азербайджана Ильхама Алиева, использовав английское слово compatriot, которое означает «земляк».