США планируют передать Украине танки Abrams до конца года 5 апреля, 23:05 Танки M1 Abrams (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Соединенные Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца года.

Об этом заявила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга.

«Подготовка (украинских военных, — ред.) еще не началась. Наша цель — доставить их (танки Abrams, — ред.) в Украину до конца года, но это единственные сроки, которые я могу назвать прямо сейчас», — заявила она.

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Тренировки украинцев на американских танках M1-A1 Abrams еще не начались, но начнутся «относительно скоро», сообщает CNN cо ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

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25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams.

Ранее спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США работают над тем, чтобы передать Украине танки Abrams чуть быстрее, чем планировали ранее.