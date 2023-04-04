ВСУ скоро начнут тренироваться на танках Abrams — СNN 4 апреля, 22:01 Танки M1 Abrams и другая техника в США, 2 июля 2019 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Тренировки украинцев на американских танках M1-A1 Abrams еще не начались, но начнутся «относительно скоро», сообщает CNN cо ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

«Обучение Abrams еще не началось… Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро», — сказал чиновник во время брифинга.

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В общей сложности, по словам чиновника, США обучили уже более 7000 украинских военнослужащих с начала российского вторжения более года назад.

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25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams.

Ранее спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США работают над тем, чтобы передать Украине танки Abrams чуть быстрее, чем планировали ранее.