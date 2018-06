США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека, об этом в ходе пресс-конференуции обьявили постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео, сообщает пресс-служба Госдепартамента США на странице в Twitter.

.@USUN Ambassador Nikki Haley announces the U.S. withdrawal from the @UN #HumanRightsCouncil. pic.twitter.com/G1Zk7ZZhGT