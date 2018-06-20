20 июня 2018, среда

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

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По мнению американской стороны, Совет проявляет предвзятость по отношению к Израилю

По мнению американской стороны, Совет проявляет предвзятость по отношению к Израилю

Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека, об этом в ходе пресс-конференуции обьявили постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео, сообщает пресс-служба Госдепартамента США на странице в Twitter.

"Когда организация подрывает наши национальные интересы и интересы наших союзников, мы не будем ее соучастником", - сказал Помпео.

Как передает Reuters, постпред США при ООН Никки Хейли обьяснила, что такое решение в Вашингтоне приняли в связи с тем, что "слишком долго Совет по правам человека был защитником правозащитников".

"Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - продолжила американский постпред.

Ранее Bloomberg со ссылкой на два информированных источника сообщил, что администрация Трампа планирует вечером во вторник, 19 июня, объявить о своем выходе из Совета по правам человека ООН.

Напомним, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли ранее заявляла, чтоСША рассматривают возможность прекратить свое участие в Совете ООН по правам человека. Она пояснила, что США "трудно принять" тот факт, что пять резолюций Совета ООН были направлены против Израиля, который является союзником Штатов.

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