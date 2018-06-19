19 июня 2018, вторник

СМИ узнали о выходе США из Совета ООН по правам человека

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Совет ООН по правам человека
Фото: UN Human Rights Council

Совет ООН по правам человека

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вечером во вторник, 19 июня, объявить о своем выходе из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

По информации собеседников агентства, о выходе из этой правозащитной организации объявят государственный секретарь Майк Помпео и посол США при ООН Никки Хейли.

В Госдепартаменте пока не отреагировали на просьбу предоставить комментарий, в то время как в ООН заявили, что не получили уведомления о прекращении участия США.

США и Совет по правам человека неоднократно критиковали друг друга. На последней сессии Совет назвал практику отделения детей от родителей, проводимую в рамках миграционной политики Белого дома, "бессовестной". В свою очередь администрация Трампа критиковала Совет за предвзятое отношение к Израилю.

Кроме того, нынешний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выступал против создания правозащитного органа в ООН в 2006 году.

Напомним, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли ранее заявляла, что США рассматривают возможность прекратить свое участие в Совете ООН по правам человека. Она пояснила, что США "трудно принять" тот факт, что пять резолюций Совета ООН были направлены против Израиля, который является союзником Штатов.

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