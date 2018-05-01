США объявили о начале новой операции против Исламского государства в Сирии

США начали в Сирии операцию по освобождению последних оплотов террористической организации Исламское государство, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.
В Twitter дипломат отметила, что в операции примут участие возглавляемая Соединенными Штатами коалиция и "местные партнеры", в том числе сирийские демократические силы.
"Борьба будет трудной, но мы и наши партнеры одержим победу", - сказано в заявлении.
The United States, @coalition, & local partners, including Syrian Democratic Forces, are launching operations to liberate the final #ISIS strongholds in #Syria. The days of ISIS controlling territory & terrorizing the people of Syria are coming to an end. https://t.co/juPAHRYAUd— Heather Nauert (@statedeptspox) 1 мая 2018 г.
Науэрт подчеркнула, что США намерены защитить от ИГ границы Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана и обеспечить свободное волеизъявление всех жителей Сирии, включая сунитов, курдов, христиан и представителей других меньшинств. Также американцы намерены привлечь для решения неотложных гуманитарных проблем Сирии "международные ресурсы".
30 апреля международная коалиция заявила о завершении основных боевых действий против Исламского государства в Ираке. В этот же день состоялось торжественное открытие штаб-квартиры коалиции в Багдаде.
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