США объявили о начале новой операции против Исламского государства в Сирии

США начали в Сирии операцию по освобождению последних оплотов террористической организации Исламское государство, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

В Twitter дипломат отметила, что в операции примут участие возглавляемая Соединенными Штатами коалиция и "местные партнеры", в том числе сирийские демократические силы.

"Борьба будет трудной, но мы и наши партнеры одержим победу", - сказано в заявлении.

The United States, @coalition, & local partners, including Syrian Democratic Forces, are launching operations to liberate the final #ISIS strongholds in #Syria. The days of ISIS controlling territory & terrorizing the people of Syria are coming to an end. https://t.co/juPAHRYAUd