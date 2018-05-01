США объявили о начале новой операции против Исламского государства в Сирии

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В операции примут участие возглавляемая США коалиция и

В операции примут участие возглавляемая США коалиция и "местные партнеры"

США начали в Сирии операцию по освобождению последних оплотов террористической организации Исламское государство, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

В Twitter дипломат отметила, что в операции примут участие возглавляемая Соединенными Штатами коалиция и "местные партнеры", в том числе сирийские демократические силы.

"Борьба будет трудной, но мы и наши партнеры одержим победу", - сказано в заявлении.

Науэрт подчеркнула, что США намерены защитить от ИГ границы Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана и обеспечить свободное волеизъявление всех жителей Сирии, включая сунитов, курдов, христиан и представителей других меньшинств. Также американцы намерены привлечь для решения неотложных гуманитарных проблем Сирии "международные ресурсы".

30 апреля международная коалиция заявила о завершении основных боевых действий против Исламского государства в Ираке. В этот же день состоялось торжественное открытие штаб-квартиры коалиции в Багдаде.

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