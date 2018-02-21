Сирия: генсек ООН призвал покончить с "адом на Земле"

При обстрелах погибло по меньшей мере 60 детей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленного прекращения боевых действий в районе Восточной Гуты в пригороде сирийской столицы Дамаска.

Крупнейший анклав сирийских повстанцев с воскресенья подвергается массированным авиаударам и артобстрелам со стороны армии режима Башара Асада и его союзников, передает BBC.

"Я обращаюсь ко всем причастным - необходимо немедленно прекратить все военные действия", - сказал Гутерриш, добавив, что район Восточной Гуты превратился в "ад на Земле".

По словам главы ООН, соблюдение перемирия в Сирии позволит доставить в пострадавшие районы необходимую гуманитарную помощь, а также эвакуировать сотни раненых людей.

"На наших глазах разворачивается человеческая трагедия… Мы не можем позволить, чтобы этот ужас продолжался", - добавил генсек ООН.

Тем временем Россия призвала в четверг, 22 февраля, провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения эскалации в Восточной Гуте.

Проправительственные силы, включая российскую авиацию, обстреливают анклав повстанцев под Дамаском с вечера воскресенья, 18 февраля. За четыре дня погибли около 300 человек, более 60 из которых – дети. По меньшей мере 1400 человек получили ранения.

Этот период стал самым кровопролитным после химической атаки в 2013 году в окрестностях Дамаска. Тогда, по разным источникам, количество жертв составило от нескольких сотен до 1729 человек, значительное число погибших - дети.