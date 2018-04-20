Госдеп: Сирия с помощью России пытается скрыть следы применения химоружия в Думе

РФ совместно с сирийским режимом пытаются помешать расследованию предполагаемой химатаки, заявили в Госдепе (иллюстративное фото)

В Госдепе США заявили, что Россия и Сирия пытаются помешать расследованию предполагаемой химической атаки в городе Дума.

По словам представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, Сирия вместе с РФ попытались очистить территорию вероятного совершения атаки и скрыть доказательства применения химоружия, сообщает DW.

Нойерт отметила, что, США располагают достоверной информацией о том, что российские власти совместно с сирийским режимом намеренно препятствуют приезду в Думу экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако их не пускали на территорию Думы в течение нескольких дней.

Они намеревались отправиться в Восточную Гуту 18 апреля, однако, перенесли начало расследования в связи с тем, что высланная вперед миссия по обеспечению безопасности ООН попала под обстрел.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.