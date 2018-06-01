США могут разместить в Германии системы ПРО - Reuters

Вооруженные силы США рассматривают возможность развертывания системы противоракетной обороны THAAD в Германии на фоне роста напряженности между Западом и Россией, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Американский чиновник сообщил, что Пентагон обсудил с немецкими военными возможность размещения комплекса THAAD на авиабазе Рамштайн в Германии, где базируется командование ВВС США в Европе и объединенное командование ВВС НАТО.

“Это станет еще одним политическим посланием европейцам о том, что мы серьезно относимся к защите наших союзников”, - сказал чиновник.

По словам источника, Германия, скорее всего, не будет возражать против размещения американских систем THAAD. Другой источник подтвердил, что немецкие чиновники рассматривают размещение THAAD как усиление защиты гражданского населения.

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По словам собеседника агентства среди немецких военных, предложение включает размещение дополнительных радаров, чтобы лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы, а также использование ракет-перехватчиков при необходимости.

В Министерстве обороны США не подтвердили информацию об укреплении обороноспособности Европы за счет американских радаров. “В настоящее время не предполагается размещать системы THAAD в Германии”, - сказал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Напомним, что правительство Литвы обратилось к властям США с просьбой развернуть на территории стран Балтии больше зенитно-ракетных комплексов в рамках операции НАТО по сдерживанию России.