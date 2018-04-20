Литва запросила у США больше ракетных систем для сдерживания России

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Система противовоздушной обороны Patriot
Фото: ARTS_fox1fire/Flickr

Система противовоздушной обороны Patriot

Правительство Литвы обратилось к властям США с просьбой развернуть на территории стран Балтии  больше зенитно-ракетных комплексов в рамках операции НАТО по сдерживанию России.

Об этом Reuters подтвердил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, Вильнюс просит Вашингтон разместить такие оборонительные системы, как  зенитно-ракетные комплексы дальнего действия Patriot и ближнего действия Avenger.

"Да, конечно. Мы говорим не только о Patriot, но и о других средствах, таких как Avenger и других системах, для формирования региональной архитектуры противовоздушной обороны, потому что мы сами этого не можем сделать", - сказал министр.

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Напомним, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение на закупку у США систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью $4,75 млрд.

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