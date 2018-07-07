07 июля 2018, суббота

США и Северная Корея создали рабочие группы по ядерному разоружению

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Госсекретарь США Майк Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном

На встрече представителей США и Северной Кореи в Пхеньяне были созданы рабочие группы, которые займутся рядом вопросов, среди которых оценка усилий северокорейского руководства по достижению денуклеаризации Корейского полуострова.

Соответствующую информацию передает Reuters.

Договоренности были достигнуты в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в столицу КНДР Пхеньян.

"Пресс-секретарь [Госдепартамента США, - Ред.], Хизер Нойерт, сообщила, что дискуссии Помпео с представителями Северной Кореи также включают репатриацию останков американцев, погибших во время Корейской войны в 1950-х годах, в дополнение к вопросам денуклеаризации, согласно доклада пула репортеров, сопровождающих Помпео", — сообщили в издании.

Напомним, что 5 июля госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею для проведения консультаций по денуклеаризации КНДР. 

Он заявил, что ожидает выполнения обещаний, который дал президенту Дональду Трампу Ким Чен Ын.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

 

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