Хегсет опубликовал видео удара армии США по «лодке наркоторговцев» в Карибском море

Глава Пентагона Пит Хегсет, в частности, утверждает, что атакованное армией США в Карибском море судно было «замешано в незаконной контрабанде наркотиков» (Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Армия США по приказу президента Трампа ударила по судну , которое, по утверждению американских офицеров, перевозило в акватории Карибского моря груз наркотиков — в результате чего на его борту погибли шесть человек.

Об этом 24 октября написал на своей странице в соцсети Х глава Пентагона Пит Хегсет.

Чиновник, в частности, утверждает, что судно было «замешано в незаконной контрабанде наркотиков», следовало по «известному разведке маршруту наркотрафика» и «вешло на борту наркотики».

Кроме того, Хегсет опубликовал в Х короткое видео, в котором запечатлено как лодка в море внезапно взрывается после попадания снаряда.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

Как заявил глава Пентагона, атаковано было «судно, эксплуатируемое Tren de Aragua (TdA) — признанной террористической организацией, которая занимается незаконным оборотом наркотиков в Карибском море» — при этом не став приводить каких-либо доказательств своих слов.

Как напоминает британская газета The Guardian, президент США Дональд Трамп 3 сентября впервые объявил, что американская армия «ударила по лодке наркоторговцев» и опубликовал короткое видео атаки.

«Эти атаки вызвали широкое осуждение, в том числе со стороны групп по защите гражданских свобод и южноамериканских стран. … Эксперты-юристы высказали мнение, что простое определение банд и наркокартелей как террористических организаций не дает Белому дому дополнительных полномочий на применение силы в таком формате», — подытожило издание.

Ранее американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на свои источники, что 2 октября президент Дональд Трамп позвонил специальному посланнику Ричарду Гренеллу, который возглавлял переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро и другими высокопоставленными венесуэльскими чиновниками, и приказал прекратить все дипломатические контакты.

6 сентября CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление президента страны Николаса Мадуро.

29 августа Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.

8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков США (DEA), изъято 30 тонн кокаина, связанного с режимом Мадуро, из которых 7 тонн непосредственно связано с самим диктатором. Эти поставки являются основным источником прибыли для картелей, действующих в Венесуэле и Мексике.