Президент США Дональд Трамп отказался от попыток заключить дипломатическое соглашение с Венесуэлой , что открывает путь к возможной военной эскалации против наркоторговцев или правительства Николаса Мадуро, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам чиновников, во время встречи с военным руководством 2 октября Трамп позвонил специальному посланнику Ричарду Гренеллу, который возглавлял переговоры с Мадуро и другими высокопоставленными венесуэльскими чиновниками, и приказал прекратить все дипломатические контакты.

Отмечается, что Трамп разочаровался из-за отказа Мадуро добровольно оставить власть, а также из-за постоянных заверений венесуэльских чиновников, что они не участвуют в наркотрафике.

Американские чиновники заявили, что администрация Трампа разработала несколько военных планов эскалации конфликта. Они могут также включать планы, направленные на устранение Мадуро от власти.

Обострение отношений между США и Венесуэлой

6 сентября CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США рассматривает варианты военных ударов по наркокартелям в Венесуэле как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление президента Николаса Мадуро.

29 августа Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле может попытаться свергнуть режим Мадуро. США уже направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными.

8 августа Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.

Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека. По словам Бонди, диктатор «использует иностранные террористические организации для поставки наркотиков и насилия на территорию США».

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков США (DEA), изъято 30 тонн кокаина, связанного с режимом Мадуро, из которых 7 тонн напрямую связано с самим диктатором. Эти поставки являются основным источником прибыли для картелей, действующих в Венесуэле и Мексике.