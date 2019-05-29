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Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке

Сегодня, 18:28
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Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке - фото

REUTERS/Jim Bourg

Роберт Мюллер

Специальный прокурор США Роберт Мюллер покидает свой пост в Министерстве юстиции.

Об этом он сообщил во время своего первого выступления после обнародования доклада по расследованию вмешательства России в американские выборы, передает CNN.

Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и уходит из Министерства юстиции, чтобы заняться личными делами.

Он добавил, что написанный им доклад по российскому расследованию «говорит сам за себя».

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Теги:   Роберт Мюллер США

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