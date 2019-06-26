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Мюллер даст показания в Конгрессе США

Вчера, 04:34
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REUTERS/Jim Bourg

Роберт Мюллер

Специальный прокурор США Роберт Мюллер согласился дать показания в Конгрессе США в рамках масштабного расследования в отношении президента США Дональда Трампа.

Выступление Мюллера перед комитетом по вопросам судопроизводства и разведывательным комитетом Палаты представителей состоится 17 июля.

«Я рад объявить, что комитет по вопросам судопроизводства и комитет по разведке допросят спецпрокурора Роберта Мюллера на открытом заседании 17 июля», — заявил глава юридического комитета Джерольд Надлер.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер подал в отставку после того, как в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила главу Минюста в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Пелоси также не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента.

Юридический комитет проводит масштабное расследование вокруг предполагаемого препятствования правосудию, коррупции и злоупотребления властью Дональдом Трампом.

Теги:   Конгресс США Роберт Мюллер США

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