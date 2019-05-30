Демократы в Конгрессе США допускают начало процедуры импичмента Трампа Сегодня, 09:01 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Около 15% членов Палаты представителей выступают за импичмент Трампа REUTERS/Jonathan Ernst

Спикер палаты представителей Конгресса США от демократов Нэнси Пелоси не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента.

Об этом она заявила, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который объявил о закрытии дела о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, сообщает CNN.

По словам Пелоси, сейчас за процедуру импичмента в отношении Трампа выступают около 15% членов Палаты представителей.

В то же время она отметила, что импичмент Трампу может быть объявлен только после того, как станут известны все факты.

Глава юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер пообещал продолжить расследование в отношении Трампа и также не исключил возможности импичмента.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Накануне Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и уходит из Министерства юстиции.