Пожар в Кемерове: количество жертв возросло до 48

48 человек погибли при пожаре в Кемерове

По уточненным данным, при пожаре в торговом центре в российском Кемерове погибли 48 человек.

Такие данные озвучил замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов, сообщает Интерфакс.

По его словам, в настоящее время работы на месте инцидента продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть небольшие очаги возгораний, их ликвидируют.

Отмечается, что наиболее сложный участок для работы спасателей - обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвертом этаже ТЦ, но "ушли" при обрушении на уровень третьего этажа.

Первый этап поисково-спасательных работ на месте пожара в торговом центре в Кемерове должен быть завершен до вечера понедельника, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших при пожаре, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово вспыхнул 25 марта. Ранее сообщалось о 37 погибших.

Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.