Пожар в ТРК города Кемерово: названа предварительная причина

Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал предварительную причину пожара в ТРК города Кемерово, в результате которого погибли пять человек.

По словам Чернова, пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

"Предварительная версия - что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия - в этой батутной (комнате – Ред.) воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", - цитирует Чернова Интерфакс.

В воскресенье, 25 марта, в результате пожара в ТРК погибли пять человек, среди жертв - один ребенок и четыре взрослых. В больницы за помощью обратились 32 человека, двоих уже отпустили домой. Пропавшими без вести считаются 35 человек.

Во время пожара в одном из помещений взорвался газовый баллон, огонь распространился на крышу здания, которая затем рухнула.