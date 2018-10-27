СМИ: Фанат Трампа, который отправил более десятка бомб в США, был стриптизером

После задержания 56-летнего Цезаря Сайока журналисты начали активно исследовать его жизнеописание, сообщает CNN со ссылкой на свои источники и исследования.

По крайней мере четыре раза в неделю в течение последних двух месяцев, Сайок парковал свой белый фургон Dodge van, облепленный стикерами с Дональдом Трампом и изображениями его критиканов, возле местного клуба.

Он работал в пиццерии и ненавидел свою руководительницу, ведь она была лесбиянкой. А Цезарь, как отметила руководительница пиццерии, постоянно дискриминировал меньшинства. Перед этим он также был стриптизером.

Напомним, подозреваемому в отправке взрывоопасных посылок предъявили обвинение по пяти пунктам, включая незаконную отправку взрывчатых веществ, заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

По его словам, 56-летнему жителю Флориды грозит до 58 лет тюрьмы, передает AP.

Накануне федеральная власть задержала Сеcара Сайок по подозрению в отправке более десяти самодельных бомб по почте высокопоставленным демократам, включая бывшего президента Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.