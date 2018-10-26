Власти США предъявили обвинения подозреваемому в рассылке бомб, ему грозит до 58 лет тюрьмы

Подозреваемому в отправке взрывоопасных посылок предъявили обвинения по пяти пунктам, включая незаконную отправку взрывчатых веществ, заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

По его словам, 56-летнему жителю Флориды грозит до 58 лет в тюрьме, передает AP.

Накануне федеральные власти задержали Сеcара Сайока по подозрению в отправке больше десяти самодельных бомб по почте высокопоставленным демократам, включая бывшего президента Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Сайок оказался ярым сторонником президента США Дональда Трампа.

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Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.