Посылки со взрывчаткой в США: появилось фото первого задержанного

Стало известно имя подозреваемого в рассылке посылок со взрывчаткой

Первым задержанным в деле о посылках со взрывчаткой в США стал Цезарь Сайок, пишет CNN.

Мужчина ранее не был известен Секретной службе.

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Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.