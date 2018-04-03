Следком РФ возбудил дело против Авакова

В России возбудили дело против Авакова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за препятствования россиянам во время голосовании на выборах президента.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, Аваков "давал указания сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ для участия в выборах".

Напомним, накануне выборов президента России, которые прошли 18 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян не будут допускать на голосование в дипломатических представительствах, расположенных на территории Украины.

Украина приняла такое решение из-за того, что РФ не отказалась от своих противоправных намерений проводить выборы российского президента в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.