Аваков отреагировал на открытие против него в РФ уголовного дела

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на решение Следственного комитета РФ открыть против него уголовное дело за "препятствование россиянам" во время выборов главы Кремля.

Согласно версии российского следствия, глава МВД давал своим подчиненным, обеспечивающим охрану и безопасность дипломатических представительств России в украинских городах, указания не пропускать на расположенные там избирательные участки россиян для участия в голосовании.

В свою очередь Аваков в связи с этим написал у себя в Twitter довольно лаконичный комментарий.

"Служу украинскому народу!", - ответил он на обвинения СК России.

Ранее сообщалось, что Следком РФ возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Напомним, в день голосования на выборах российского президента 18 марта, согласно распоряжению главы МВД, режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - предусматривал доступ к этим объектам только россиянам с дипломатическими паспортами.

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Такое решение было принято из-за того, что Кремль не отказался от незаконного голосования в оккупированном Крыму.