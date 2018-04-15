Скрипали выжили после отравления благодаря дождю, который частично смыл яд с ручки двери - The Sun

"Нужно быть идиотом, который ничего не знает о химическом оружии, чтобы использовать Новичка при таких погодных условиях", - эксперт

Бывшему двойном агенту Сергею Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить после отравления нервно-политической веществом Новичок благодаря дождю, который почти смыл яд с дверной ручки их дома.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на слова советского ученого Вила Мирзаянова, который рассказал миру о Новичке и программе СССР по разработке химического оружия.

"Вещество использовалась, когда было достаточно туманно и влажно - в воздухе находились капли воды. Его можно использовать только в сухую погоду", - отметил Мирзаянов.

Он добавил, что "нужно быть идиотом", который ничего не знает о химическом оружии, чтобы использовать Новичка при таких погодных условиях.

"Если вы бросите его в воду, то через несколько часов никаких следов вещества не останется. Он растворяется в воде", - сказал Мирзаянов изданию.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в марте 2018 года. Юлия Скрипаль уже покинула больницу и находится под охраной полиции в секретном месте. Ее отец все еще в госпитале, но его состояние улучшилось.

Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушения.

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Ранее Организация по запрещению химического оружия в своем отчете по расследованию отравления Скрипалей подтвердила выводы Великобритании, однако название и происхождение химического вещества раскрыто не было.