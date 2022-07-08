Был ранен в шею. Появилось видео нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Синдзо Абэ был ранен в шею (Фото:Mandatory credit Kyodo via REUTERS)
Согласно официальным данным, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в правую часть шеи.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Агентство по управлению пожарами и стихийными бедствиями Министерства внутренних дел и связи Японии.
С места покушения 67-летнего Абэ увезла машина скорой помощи, затем на медицинском вертолете его доставили в больницу.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна «пытается осмыслить эту сложную ситуацию».
«Это непростительный поступок», — сказал он.
По словам японского премьера, врачи борются за жизнь Абэ. Он находится в критическом состоянии.
Телеканал NHK также опубликовал видео покушения на Абэ.
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