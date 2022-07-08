В Японии расстреляли бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, он доставлен в госпиталь
Синдзо Абэ (Фото:REUTERS/Jorge Silva)
В пятницу, 8 июля, в Японии было совершено вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
Об этом сообщает CNN.
Политик доставлен в госпиталь, за его жизнь борются врачи.
Синдзо Абэ, предположительно, был ранен во время выступления в городе Нара на западе Японии.
Абэ впервые стал премьер-министром в 2006 году, но спустя год он ушел в отставку из-за обострения язвенного колита (хроническое воспалительное заболевание кишечника).
Второй раз Синдзо Абэ вступил в должность в 2012 году. К моменту, когда в сентябре 2020 года Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья, его каденция составила рекордные 2.822 дня.
Абэ сменил его верный соратник Ёсихидэ Суга, пообещав преемственность и стабильность. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) избрала Сугу на экстренном голосовании, чтобы тот отбыл остаток срока Абэ.
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