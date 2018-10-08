08 октября 2018, понедельник

Синдзо Абэ озвучил желание встретиться с Ким Чен Ыном

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Синдзо Абэ считает, что Японии и КНДР необходимо преодолеть общие разногласия

Синдзо Абэ считает, что Японии и КНДР необходимо преодолеть общие разногласия

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намеревается провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он считает, что благодаря личной встречи стороны преодолеют существующие недоверие, передает The Financial Times.

"Я чувствую, что должен лицом к лицу переговорить с председателем Ким Чен Ыном, чтобы мы смогли расколоть скорлупу взаимного недоверия", - заявил Абэ.

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