Синдзо Абэ озвучил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намеревается провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Он считает, что благодаря личной встречи стороны преодолеют существующие недоверие, передает The Financial Times.
"Я чувствую, что должен лицом к лицу переговорить с председателем Ким Чен Ыном, чтобы мы смогли расколоть скорлупу взаимного недоверия", - заявил Абэ.
Just published: front page of the Financial Times, international edition, Monday 8 October https://t.co/ENYKZXRjOj pic.twitter.com/E7lJHzLqID— Financial Times (@FinancialTimes) 7 октября 2018 г.
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