Синдзо Абэ озвучил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намеревается провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он считает, что благодаря личной встречи стороны преодолеют существующие недоверие, передает The Financial Times.

"Я чувствую, что должен лицом к лицу переговорить с председателем Ким Чен Ыном, чтобы мы смогли расколоть скорлупу взаимного недоверия", - заявил Абэ.

