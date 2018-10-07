Нам обещали рай. После десятилетий ужасов, пережитых в КНДР, японские корейцы судятся с режимом Кимов

Культ семьи Кимов в КНДР существует до сих пор (на фото - портрет основателя КНДР Ким Ир Сена)

На фоне попыток властей Северной Кореи – и ее лидера Ким Чен Ына – наладить отношения со странами Запада, в Японии разворачивается судебный процесс из-за преступлений правительства КНДР.

Иск подали японские "зайничи" – этнические корейцы, которые после Второй мировой войны массово эмигрировали в КНДР, введенные в заблуждение агитационной программой Северной Кореи, которую втайне поддержала Япония.

С 1959-го по 1984 год в надежде на лучшую жизнь в КНДР отправились около 93 тыс. японских корейцев. Многим из них понадобились десятилетия, чтобы вырваться обратно в Японию. О сломленных жизнях целых семей – и об их попытке добиться справедливости сегодня – рассказывает статья американского издания The Washington Post.

НВ предлагает ее полный перевод.

Хироко Сакакибара была еще маленькой девочкой, когда северокорейские агенты пришли в дом ее отца, пытаясь подкупить его обещаниями рая земного на исторической родине семьи.

Социалистическая утопия ждет, сказали им в начале 1960-х годов. Все ваши потребности – работа, дом, одежда, медицинское обеспечение – будут гарантированы государством.

Пропагандистские картины всеобщего благоденствия в КНДР привлекли в страну тысячи этнических корейцев из Японии (иллюстративное фото) / Фото ЕРА

"Я был еще маленькой, поэтому не могла присоединиться к беседе, но я слышала, как они разговаривали, – рассказывает Сакакибара. – Я говорила отцу: "Поедем, давай поедем".

В общей сложности более 93 тыс. человек – в основном этнических корейцев, лишенных японского гражданства после Второй мировой войны – покинули Японию между 1959 и 1984 годами, соблазненные обещаниями новой жизни в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в самый разгар холодной войны. К этническим корейцам, известным в Японии как "зайничи", примкнули несколько тысяч их японских супруг(-ов) и детей.

Вместо обещанной новой жизни в КНДР им пришлось столкнуться с дискриминацией, отчаянной нищетой и полным лишением базовых свобод

Однако вместо этого им пришлось столкнуться с дискриминацией, отчаянной нищетой и полным лишением базовых свобод.

Теперь четыре женщины и один мужчина, прожившие десятилетия в Северной Корее, прежде чем наконец бежать в Японию, ведут тяжбу против правительства КНДР в японском суде, требуя возмещения ущерба за ложь и жестокое обращение, которому они подверглись.

Они также требуют, чтобы их родственникам дали право вернуться в Японию.

Судьба "зайничи" – не приоритетный вопрос для японского правительства. Оно сосредоточенно скорее на "похищенных" – гораздо меньшем числе японских граждан, которых северокорейские агенты похитили в 1970-1980-х годах. Их истории стали предметом национальной одержимости для Японии – и серьезным препятствием для восстановления отношений между Токио и Пхеньяном.

Но "зайничи" – весомое напоминание о других гуманитарных катастрофах, которые разразились в Северной Корее за последние шесть десятилетий. А еще о том, что режиму Ким Чен Ына придется столкнуться с расплатой и обвинениями на многих фронтах, в то время как он стремится к диалогу с Западом и его союзниками.

Судебный процесс, инициированный "зайничи", затрагивает также еще одну проблему: он привлекает внимание к культурной политике в Японии и других частях Восточной Азии, которая низвергает этнические меньшинства до статуса низшего класса.

По словам Хироко Сакакибары, для ее родителей – оба они этнические корейцы – жизнь в Японии была непростым вызовом. Ее отец прилагал все силы, чтобы найти постоянную работу, а мать перенесла инсульт. Сакакибара, которой сегодня 68 лет, вспоминает, что ее высмеивали в школе, поскольку у нее не было денег на обед.

Ад вместо рая

В мае 1961 года семья села на советское пассажирское судно, направлявшееся в северокорейский порт Чунцзинь.

Сакакибара живо помнит пропагандистские фотографии, которые показывали семье, прежде чем они покинули Японию: красивые девушки собирают розовые яблоки с деревьев, идиллические сельские пейзажи и современные городские виды.

Но как только они попали на борт корабля, оказавшись под стражей советских солдат, в их сердца закрались сомнения.

"Еда была ужасной, а яблоки – совсем испорченными", – рассказывает женщина.

Затем, когда корабль вошел в порт, они осознали, какую ужасную ошибку совершили.

Их встречал серый, обнищавший и тусклый город, где причал был полон голодающих людей в ветхой одежде: взрослые – в одинаковых мрачных, темно-серых одеяниях, некоторые из детей – без обуви или даже без брюк.

Серость и мрачность страны были первыми впечатлениями многих переселенцев. На фото – столица КНДР Пхеньян / Фото ЕРА

"Почему это так отличается от того, что я себе представляла? – вспоминает Сакакибара вопрос, который она тогда задавала себе 11-летней. – Я была так разочарована!".

Взрослые вокруг разделяли ее мысли.

"Нам сказали, что это рай, но то был явно не он", – говорит Хироко Сайто, японка, которая приехала в КНДР вместе со своим мужем-корейцем и их годовалой дочерью. "Все вокруг начали плакать: "Забери меня отсюда. Верни меня домой".

Многие оказались в лагерях или на угольных шахтах. Некоторые умерли от недоедания и болезней, в то время как другие выживали, продавая все, что привезли из Японии

Им говорили, что они смогут жить там, где захотят, работать на любой работе, которую выберут. Это оказалось ложью.

Многие оказались в лагерях или на угольных шахтах, утверждают семьи в своем судебном иске. Некоторые умерли от недоедания и болезней, в то время как другие выживали, продавая все, что привезли из Японии, и благодаря деньгам, которые посылали им оставшиеся за границей родственники.

Отец Сакакибары в Японии был рабочим на стройках, однако [в КНДР] его отправили работать в сельском хозяйстве, и он тщетно пытался освоить земледелие. Не в состоянии выполнить нормы госплана, он вскоре перенес психическое расстройство и был заперт в клинике для душевнобольных, где умер в 1964 году, говорит его дочь.

В школе над ней насмехались по-прежнему – теперь из-за того, что выросла в Японии.

Роль Японии

В Японии этнические корейцы тогда считались политически неблагонадежными – многие из них были сторонниками левых взглядов – и обременительными для благосостояния страны. Кроме того, они были лишены японского гражданства после падения империи в итоге Второй мировой войны, и правительство втихаря поддержало кампанию по отправке их на родину и в Северную Корею, говорит Тесса Моррис-Сузуки, профессор Австралийского национального университета и автор книги Исход в Северную Корею: Тени Холодной войны в Японии (Exodus to North Korea: Shadows From Japan’s Cold War).

Агитационную кампанию [для японских корейцев] проводила Генеральная ассоциация северокорейских граждан в Японии (Чхонрён) – организация, поддерживаемая Северной Кореей.

Исторические архивы показывают, что Япония была осведомлена о происходящем, но все же продолжала поддерживать кампанию по отправке корейцев на родину

Оказавшись в КНДР, многие иммигранты пытались предупредить родственников, чтобы они не следовали их примеру. Отправляемые за границу письма подвергались жесткой цензуре, однако некоторые писали сообщения на обратной стороне марок или использовали заранее оговоренные коды – к примеру, писали чернилами письма, в которых рассказывали правду, а карандашом – ложь.

Исторические архивы показывают, что Япония была осведомлена о происходящем. В начале 1960-х она сообщала Британии, что условия для иммигрантов [в КНДР] были крайне тяжелыми, но все же продолжала поддерживать кампанию по отправке корейцев на родину, говорит Моррис-Судзуки.

"Японское правительство должно предстать перед лицом этой исторической ошибки – и своего содействия ей, – признать, что жертвы все еще терпят страдания, и урегулировать ситуацию должным образом, поддержав требования этих жертв", – говорит Канаэ Дои, директор японского подразделения организации Human Rights Watch.

Сакакибара благодарна Японии за то, ей позволили вернуться. Все, чего она сейчас добивается, – это извинения от людей, которые заманили ее и ее семью [в КНДР].

"Все могут ошибаться, – говорит она. – Все, что им нужно сказать: "Извините, мы хотели как лучше, но не удалось". Однако они не признают свою вину. Вот что сводит меня с ума".