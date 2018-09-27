27 сентября 2018, четверг

Трамп и Абэ обсудили политику в отношении КНДР и договорились начать переговоры о торговом соглашении

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Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили на полях Генассамблеи ООН политику в отношении КНДР, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры подтвердили общую цель достижения окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи, , как это было согласовано с председателем Кимом (Чен Ыном), отметив что ответственность за осуществление немедленных мер, в соответствии с данными обязательствами по денуклеаризации, лежит на Северной Корее", - отмечается в документе.

Трамп поблагодарил премьер-министра Абэ за руководство Японии в международных усилиях по обеспечению выполнения резолюций Совбеза ООН, направленных на морскую деятельность Северной Кореи.

"Лидеры договорились работать совместно с их союзником, Республикой Корея, и другими международными партнерами, чтобы поддерживать давление на Северную Корею, а также способствовать тому, чтобы Китай и Россия продолжили применение международных санкций", - говорится в сообщении.

Стороны также провели подробное обсуждение вопросов двусторонней торговли. Они договорились начать переговоры с целью заключения нового торгового соглашения между Вашингтоном и Токио.

"Это соглашение имеет огромный потенциал для улучшения экономических условий в обеих странах и обеспечит значительный, новый доступ на рынки для рабочих Соединенных Штатов, фермеров, владельцев ранчо и бизнеса", - говорится в сообщении.

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