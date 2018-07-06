Силы Израиля нанесли удар по территории Сирии

В пятницу, 6 июля, Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии в ответ на обстрел из сирийской территории буферной зоны на границе Голанских высот.

"Около 15:00 ЦАХАЛ нанес удар по огневой точке на территории Сирии, откуда некоторое время назад был выпущен минометный снаряд, упавший в буферной зоне", - цитирует NEWSru заявление израильских военных.

В ЦАХАЛ отметили, что удар по буферной зоне, скорее всего, был "случайным" - как результат боевых действий между сирийской армией и повстанцами на юге Сирии.

В результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

При поддержке российской авиации сирийские правительственные войска за последние две недели значительно продвинулись на подконтрольной повстанцам территории на юге Сирии. Наступление до сих пор велось в провинции Даръа, недалеко от границы с Иорданией, а не возле города Эль-Кунейтра около оккупированных Израилем Голанских высот.

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Голанские высоты – стратегически важное плато между Израилем и Сирией площадью около 1200 квадратных километров. Эта территория была частью Сирии, пока Израиль не захватил ее в Шестидневной войне на Ближнем Востоке 1967 года.

В 1981 году Израиль в одностороннем порядке утвердил свой суверенитет над Голанскими высотами. Этот шаг не был признан ни США, ни другими мировыми державами.

На данный момент Израиль и Сирия считают эти земли своими. Израиль полагает, что Голанские высоты могут быть использованы Ираном в Сирии в качестве передовой базы для нападений.

Армия обороны Израиля регулярно минирует территории Голанских высот с целью недопущения боевиков в Израиль. Сирийские военные время от времени обстреливают израильские позиции, что приводит к ответным действиям со стороны ЦАХАЛа.