Израиль: Трамп вскоре признает Голанские высоты израильской территорией

Администрация президента США Дональда Трампа вскоре может признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами, сообщил министр разведки Израиля Исраэль Кац.

"Полагаю, что есть готовность и высокая вероятность, что это произойдет [США признают Голанские высоты израильской территорией]", - сказал он в комментарии Reuters.

Отвечая на вопрос, будет ли решение принято в этом году, он добавил: "Да, дайте [им] несколько месяцев".

"Это идеальное время, чтобы сделать этот шаг. Самым болезненным ответом, который вы можете дать иранцам, является признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами - с заявлением США, провозглашением президента, закреплением [законом]", - сказал Кац.

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Голанские высоты – стратегически важное плато между Израилем и Сирией площадью около 1200 квадратных километров. Эта территория была частью Сирии, пока Израиль не захватил ее в Шестидневной войне на Ближнем Востоке 1967 года.

В 1981 году Израиль в одностороннем порядке утвердил свой суверенитет над Голанскими высотами. Этот шаг не был признан ни США, ни другими мировыми державами.

На данный момент Израиль и Сирия считают эти земли своими. Израиль полагает, что Голанские высоты могут быть использованы Ираном в Сирии в качестве передовой базы для нападений.

Армия обороны Израиля регулярно минирует территории Голанских высот с целью недопущения боевиков в Израиль. Сирийские военные время от времени обстреливают израильские позиции, что приводит к ответным действиям со стороны ЦАХАЛа.

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Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое переехало туда из Тель-Авива.