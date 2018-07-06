Силы Асада взяли под контроль главный погранпереход с Иорданией

Погранпункт на границе Сирии и Иордании (архивное фото)

В пятницу, 6 июля, сирийские правительственные войска взяли под контроль ключевой пограничный переход Нассиб на границе с Иорданией, сообщило новостное агентство, подконтрольное ливанской организации Хезболла.

Как отмечает Reuters, на данный момент погранпункт контролируется армией Сирии.

Информацию о взятии главного погранперехода на границе с Иорданией также подтвердили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Последние три месяца пограничный переход с Иорданией удерживали сирийские повстанцы. Накануне они заключили с главным союзником президента Сирии Башара Асада Россией договор о сдаче этого участка.

Соглашение о капитуляции стало возможным после того, как сирийская правительственная армия и союзные российские войска осуществили не менее 600 авиаударов на территории провинции Даръа, которая контролируется сирийскими повстанцами.