Силы Асада взяли под контроль главный погранпереход с Иорданией

В пятницу, 6 июля, сирийские правительственные войска взяли под контроль ключевой пограничный переход Нассиб на границе с Иорданией, сообщило новостное агентство, подконтрольное ливанской организации Хезболла.
Как отмечает Reuters, на данный момент погранпункт контролируется армией Сирии.
Информацию о взятии главного погранперехода на границе с Иорданией также подтвердили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
Последние три месяца пограничный переход с Иорданией удерживали сирийские повстанцы. Накануне они заключили с главным союзником президента Сирии Башара Асада Россией договор о сдаче этого участка.
Соглашение о капитуляции стало возможным после того, как сирийская правительственная армия и союзные российские войска осуществили не менее 600 авиаударов на территории провинции Даръа, которая контролируется сирийскими повстанцами.
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