Силы Асада обстреляли деревню в Идлибе: погибли семеро гражданских

В пятницу, 26 октября, в сирийском Идлибе в результате артиллерийского обстрела погибли семь мирных жителей. Это самое большое количество жертв с середины августа.
Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Reuters.
По данным сирийских наблюдателей, военные сирийской правительственной армии обстреляли деревню Рафа в провинции Идлиб. Среди погибших - трое женщин и трое детей.
В соседней провинции Алеппо бойцы сил режима Башара Асада и повстанцы устроили перестрелку на западной окраине административного центра провинции.
Напомним, 17 сентября Россия и Турция договорились о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны с целью избежать военной операции. Генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал договоренности ради спасения 3 млн жизней мирных жителей.
Идлиб - последний крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада. В Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.
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