Генсек ООН призывал к реализации соглашения по Идлибу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что поддерживает договоренности между президентом Турции Раджепом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным о создании в сирийском Идлибе демилитаризованной зоны, сообщает Anadolu.

Глава Всемирной организации на пресс-конференции заявил, что воплощение в жизнь соглашения двух президентов будет способствовать спасению 3 млн жизней мирных жителей.

Также он призвал все стороны конфликта в Сирии помочь в содействии реализации сочинского соглашения по обеспечению защиты мирного населения, доставки гуманитарной помощи и продвижению женевского процесса.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в сирийском Идлибе.

Смотрите также