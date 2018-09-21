21 сентября 2018, пятница

Генсек ООН призывал к реализации соглашения по Идлибу

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Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что поддерживает договоренности между президентом Турции Раджепом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным о создании в сирийском Идлибе демилитаризованной зоны, сообщает Anadolu.

Глава Всемирной организации на пресс-конференции заявил, что воплощение в жизнь соглашения двух президентов будет способствовать спасению 3 млн жизней мирных жителей.

Также он призвал все стороны конфликта в Сирии помочь в содействии реализации сочинского соглашения по обеспечению защиты мирного населения, доставки гуманитарной помощи и продвижению женевского процесса.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в сирийском Идлибе.

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