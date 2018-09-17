Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в сирийском Идлибе

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны.

Как сообщает Анадолу, заявление главы Кремля прозвучало после переговоров с лидером Турции в Сочи.

По словам Путина, эту зону создадут до 15 октября вдоль линии соприкосновения войск оппозиции и режима президента Сирии Башара Асада.

Договоренности Путина и Эрдогана означают, что военной операции в Идлибе не будет, заявил журналистами министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщает Интерфакс, по словам Шойгу, создание демилитаризованной зоны в ближайшие часы будут согласованы с сирийским руководством.

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Дамаск при поддержке своих союзников, России и Ирана, готовит масштабное наступление на Идлиб и прилегающие районы на северо-западе Сирии. Этот район является последним крупнейшим оплотом сирийских повстанцев, выступающих против правления Асада.

По предварительной информации, в Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

Широкомасштабное наступление в сирийской провинции Идлиб может привести к беспрецедентной гуманитарной катастрофе, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Эрдоган предостерег Асада и его союзников от наступления в провинции Идлиб, предупредив о серьезных последствиях.