Швеция анонсировала дополнительный пакет помощи Украине

23 августа, 18:35
Флаг Швеции (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Флаг Швеции (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

В ближайшее время Швеция выделит дополнительный пакет помощи Украине для повышения ее устойчивости.

Об этом заявила шведский премьер Магдалена Андерссон на Крымской платформе.

По ее словам, мировое сообщество должно гарантировать дальнейшую скоординированную реакцию с целью остановить российскую агрессию, а также привлечения к ответственности всех виновных.

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«Нам нужно предотвратить подобные агрессии в других регионах. И мое правительство скоро объявит о дополнительном комплексном пакете помощи устойчивости Украины. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам», — добавила Андерссон.

11 августа министр обороны Швеции Питер Хультквист заявил, что его страна допускает производство оружия для нужд Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=Gy4b4BT7OyY
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Помощь Российская агрессия Швеция Военная помощь Магдалена Андерссон Война России против Украины

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